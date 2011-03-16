У Сумській області відкрито сучасний молочний комплекс

У Сумській області в селі Шпотівка Конотопського району на базі ТОВ "Вітчизна" відкритий сучасний молочний комплекс на 1230 голів худоби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

"Будівництво цього об'єкту - приклад ефективної взаємодії бізнесу і влади. Сумщина - аграрна область, тому ми узяли курс на усебічний розвиток. "Підняти" його можна, лише заручившись підтримкою бізнес-структур" - підкреслив під час церемонії відкриття комплексу голова Сумської ОДА Юрій ЧМИР.

На думку керівника регіону, реалізація нових інвестиційних проектів сприятиме підвищенню рівня зайнятості сільського населення, а отже - і рівня життя на селі.

"Сучасний стан молочної інфраструктури регіону вимагає розширення і модернізації. Умови виробництва молока повинні відповідати світовим стандартам і забезпечувати аграріям максимальний ефект від його реалізації" - підкреслив Ю. ЧМИР.

"На підприємстві ТОВ "Вітчизна" в короткі терміни вдалося обладнати за сучасними технологіями молочний комплекс, що дозволить виробляти молоко високої якості і значно збільшити надої", - зазначив заступник голови ОДА Сергій СЛЫЗЬКИЙ.

Як повідомив генеральний директор ТОВ "Вітчизна" Сергій ЧИЖИК, молочний комплекс розрахований на 1230 голів худоби. У доїльному залі встановлено устаткування "Паралель", що дозволяє одночасно доїти 40 корів. При цьому процес доїння супроводжується класичною музикою. Комплекс забезпечений сучасною системою контролю мікроклімату. Молочний блок оснащений холодильним устаткуванням для прийому і зберігання молока виробництва провідних світових фірм.

На підприємстві застосовується безприв’язне утримання корів і однотипне годування впродовж року консервованими кормами, що забезпечує стабільно високу продуктивність худоби.