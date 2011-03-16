ТМ Jaffa Viva оновлює продуктову лінійку

У березні цього року лінійку соків під ТМ Jaffa Viva повністю оновлеять. Тепер бренд буде представлений трьома новими фруктовими смаками в зручній ПЕТ-упаковці 0,5 л.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, новий продукт не буде містити цукру, що зменшує його калорійність на 30%.



Довідка УНІАН. Компанія "Вітмарк-Україна" - один з найбільших українських виробників соків, нектарів, соковмісних напоїв, дитячого харчування, напівфабрикатів (ТМ «Jaffa», «Наш Сік», «Джусік», «Чудо-Чадо», «Соковита», «Aquarte»). Рік заснування - 1994. Дохід від реалізації продукції компанії в 2010 році склав 970 млн. грн.