У березні лінійка «Top Tea» поповнилася новим смаком - зеленого чаю з м'ятою.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, новий продукт будуть продавати в ПЕТ упаковках 0,5 л.

Також відзначають, що раніше бренд був представлений на ринку двома смаками чорного чаю - «Top Tea» з лимоном і персиком.

Довідка УНІАН. Власником компанії «Славутич» є Carlsberg Group. Carlsberg - найбільша в Північній і Східній Європі і четверта в світі пивоварна група. Компанія володіє портфелем із 500 пивних і значної кількості брендів безалкогольних напоїв. У Carlsberg Breweries працює 43 000 осіб у 50 країнах світу. Продукти компанії продаються більш ніж на 150 ринках.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: ПАТ ПБК «Славутич» у місті Запоріжжя та філії ПАТ ПБК «Славутич» в м. Києві та м. Львові. В Україні компанія представляє пиво та безалкогольні напої таких торгових марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», « Хмільне », квас «Тарас», холодний чай «Top Tea».