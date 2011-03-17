Фермерам Рівненщини дадуть по 50 тис. грн. кредиту

У Рівненській області фермерським господарствам надаватимуть кредити з обласного бюджету на суму 50 тис. грн., які можна буде використовувати на придбання техніки, виробництво і переробку сільгосппродукції, будівництво і реконструкцію виробничих і невиробничих приміщень та ін.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, це передбачено Програмою підтримки фермерських господарств області на 2011-2015 роки, розпорядження про яку підписав голова ОДА Василь БЕРТАШ.

У програмі, зокрема, сказано, що за ці кошти фермерські господарства зможуть закладати багаторічні насадження, займатися зрошуванням і меліорацією земель. Кредити на суму до 50 тисяч гривен надаватимуть на 5 років на поворотній основі (плата за користування ними складатиме 2 відсотки річних, які спрямовують на витрати з обслуговування кредиту.

Нині в Рівненській області створено понад 600 фермерських господарств. Вони вирощують овочі, картоплю, зерно, поставляють молоко, м'ясо. Проте, на думку фахівців, нестабільна цінова політика на вироблену продукцію та інші чинники стримують розвиток фермерства.

Обласну програму, а також суму її фінансування на 2011 рік, повинні затвердити депутати на сесії обласної ради.