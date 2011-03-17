Янукович підписав закон про нульову ставку ввізного мита на гречку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №3086 - VI "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій на імпорт крупи гречаної".

Текст документу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Згідно із законом, "тимчасово до 1 червня 2011 року при ввезенні (імпортуванні) на митну територію України крупи гречаної, яка класифікується згідно УКТ ЗЕД за товарними підкатегоріями 1103 19 90 00, 1104 29 18 00, 1104 29 30 00, 1104 29 59 00 і 1104 29 89 00, ввізне мито стягується за нульовою ставкою".

Цей Закон набуває чинності з дня його публікації і діє до 1 червня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо ставки на деякі зернові культури".

Цим законом передбачено для вирішення питання наповнення внутрішнього ринку гречаною групою і стабілізації цінової ситуації, встановити тимчасово, до 1 червня 2011 року, нульову ставку ввізного мита на вказану зернову культуру.

Також у документі сказано, що виробництво крупи гречаною в Україні складає 30% від загального обсягу виробництва круп. Останніми роками означилася тенденція до скорочення посівних площ під гречкою, зокрема, якщо у 2000 році посівні площі гречки складали 573,5 тис. га, то у 2010 році - тільки 215,4 тис. га.

Відповідно і виробництво гречки у 2010/11 маркетинговому році очікують на рівні 138 тис. тонн, що є найменшим об`ємом за останні роки.