У Рівненській ОДА запевняють, що соціальні сорти хліба не подорожчають

Керівники Рівненської області запевняють жителів регіону, що соціальні сорти хліба не подорожчають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора на прес-конференції перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій ЮХИМЕНКО.

За його словами, на Рівненщині виконують умови Меморандуму з хлібопекарями, згідно з якими влада зобов'язувалася забезпечувати їх пільговим борошном з держрезерву. Зараз область отримала його удвічі більше, ніж минулого року. Тому усі підписанти меморандуму можуть купувати житнє і пшеничне борошно дешевше.

Між основними виробниками щомісячно розподілятимуть 1 тис. 327 тонн пшеничного і 545 тонн житнього борошна. Таким чином, вдалося врахувати потреби хлібопекарських підприємств краю.

Минулого року щомісячно хлібопекарям пропонували 640 тонн пшеничного і 200 тонн житнього борошна, цього, за словами виробників, для випічки масових сортів хліба було мало. Тому керівництво Рівненщини звернулося з відповідним листом і обгрунтуваннями до центральної влади, і, зокрема, до Міністерства аграрної політики, щоб для області були збільшені постачання здешевленого борошна.

Таким чином, вартість тонни борошна вищого гатунку буде майже на півтисячі нижча від ринкової, першого сорту і житнього - буде дешевша на 330 гривен, а тонна борошна другого сорту коштуватиме на 150 гривен дешевше.

Загалом, за словами А.ЮХИМЕНКА, зараз на Рівненщині основні продукти харчування коштують дешевше, ніж в цілому по Україні.