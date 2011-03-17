На півдні України зернові посіяли на 32 тис. га

У південних регіонах України, за даними на 16 березня, зернові посіяли на площі 32 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Також, за його словами, на 3 млн. га площ, засіяних озимими культурами, внесли мінеральні добрива.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що уряд робить усе необхідне для повноцінного забезпечення проведення весняно-польових робіт. Зокрема, на програму підтримки сільгоспвиробників з бюджету вже виділено понад 22 млн. грн., що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, М.АЗАРОВ нагадав, що Аграрному фонду виділено 1,5 млрд. грн. для проведення форвардних закупівель сільгосппродукції.