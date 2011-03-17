Обсяг кредитов, які залучають аграрії, за місяць виріс утричі – Азаров

Об'єм кредитів, що їх залучають сільськогосподарські виробники, з середини лютого до середини березня виріс у три рази - до 1,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

"З 14 лютого 2011 року об'єми залучених кредитних коштів виросли з 531 млн. грн. до 1,5 млрд. грн. на 15 березня", - сказав прем'єр-міністр.