Кабмін забезпечив аграріїв добривами та паливом за пільговими цінами – Азаров

Уряд України забезпечив постачання аграріїв азотними добривами і паливом за пільговими цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

"Уряд домовився з хімічними підприємствами про постачання 200 тис. тонн азотних добрив за пільговими цінами. Також за пільговими цінами з Шебелинського ГПЗ відпускають паливо для сільгосппідприємств", - сказав М.АЗАРОВ.

Він уточнив, що відпускна ціна дизельного палива і бензину А-76 складає відповідно до 7,7 грн./л і 7,9 грн./л.