Кулиндорівський КХП продаватиме борошно пекарям за ціною на 600 грн. нижчою від ринкової

Для стабілізації цін на хлібобулочні вироби в Одеському регіоні Кулиндорівський комбінат хлібопродуктів починає продаж борошна вищого гатунку ВАТ "Одеський коровай" за зниженою ціною - по 2 600 грн. за тонну за ринкової ціни 3200 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Одесі генеральний директор Державного підприємства "Кулиндорівський КХП" Володимир БЕРЕЗНЯК.

За його словами, "комбінат отримає з Держрезерву України на ці цілі 6 тис. тонн зерна, з якого зроблять достатню кількість дешевого борошна для випікання хліба".

У свою чергу, представник Держрезерву України Володимир ЖУКОВ уточнив, що "18 тис. тонн дешевого зерна надають, окрім "Кулиндорівського КХП", ще двом борошномельним підприємствам: "Дунаєвецькому КХП" (Хмельницька обл.) і "Охтирському КХП" (Сумська обл.).

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство резерву України з 15 березня почне переробку 18 тис. тонн зерна на борошно для виробництва соціальний сортів хліба.

Згідно з рішенням уряду, три державні підприємства системи держрезерву: Кулиндорівський КХП (Одеська обл.), Дунаєвецький КХП (Хмельницька обл.) і Охтирський КХП (Сумська обл.) перероблять 18 тис. тонн зерна з держрезерву на борошно для виробництва соціальних сортів хліба.