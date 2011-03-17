ВР не підтримала два законопроекти про ринок землі

Верховна Рада України не підтримала два законопроекти "Про ринок земель".

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект, який запропонували деякі народні депутати, серед яких, зокрема, депутати від Партії регіонів Павло СУЛКОВСЬКИЙ, Валерій БЕВЗЕНКО, від НУ-НС - Роман ТКАЧ, не проголосував жоден з 412 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За інший законопроект, який вніс народний депутат України Іван ЗАЄЦЬ (фракція НУ-НС), проголосували 3 з 412 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цими законопроектами визначалися, зокрема, особливості відчуження земель сільськогосподарського призначення, продаж земельних ділянок, які знаходяться в державній і комунальній власності.