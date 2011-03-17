Завтра на заході та півдні України очікується дощова погода

18 березня, за прогнозами синоптиків, у західних областях України, на Вінниччині та в південній частині очікуються дощі, вночі подекуди з мокрим снігом. На Закарпатті та Прикарпатті вночі пройдуть сильні опади, на решті території - без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с, на заході та півдні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя та в східних областях до 10° морозу, в західних областях і на крайньому півдні країни 0-3° тепла, вдень в Україні 2-7° тепла; на Закарпатті та Південному узбережжі Криму вночі 4-8° тепла, вдень 8-13°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.