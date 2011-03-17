«Укрцукор»: посіви цукрового буряка цього року становитимуть 550-570 тис. га

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозує, що цукровий буряк у 2011 році буде посіяно на площі 550-570 тис. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова правління асоціації Микола ЯРЧУК.

«Для того щоб повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку, нам потрібно посіяти як мінімум 550-570 тис. га цукрового буряку. Всі підстави, що ці прогнози будуть виконано, у нас сьогодні є, оскільки підготовлена необхідна кількість площ. І сьогодні цукрові заводи, цукрові компанії та сільгосптоваровиробники концентрують і гроші, і матеріальні ресурси для того, щоб провести посівну кампанію і цю цифру виконати», - сказав М.ЯРЧУК.

Він відзначив, що посів цукрового буряку на вказаній площі дозволить забезпечити потребу ринку, яка визначена Кабміном в обсягу 1,86 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У 2010 році площі під цукровим буряком становили 488 тис. га, що в 1,5 разу вище за показник 2009 року.