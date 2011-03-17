ВР ввела мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 295 із 395 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом введено мораторій строком на п’ять років на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах, а саме: земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень, а також земельних ділянок об’єктів фізичної культури і спорту.

Даний мораторій не поширюється на суспільні відносини, що виникають у разі:

реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

відчуження земельних ділянок рекреаційного призначення для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності;

передачі у власність або у користування земельних ділянок за проектами землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок із зміною їх цільового призначення згідно з одержаними в установленому порядку до набрання чинності цим Законом дозволами на їх розроблення;

будівництва об’єктів містобудування згідно з одержаними в установленому порядку до набрання чинності цим Законом дозволами на зміну виду використання земельних ділянок, зазначених у частині першій цієї статті.

Даним законом передбачено заборонити ліквідацію та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, визначених Земельним кодексом України, розташованих на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

У разі руйнування об’єктів стаціонарної рекреації незалежно від форми власності, пов’язаного з виникненням надзвичайної ситуації, зміна цільового призначення земельних ділянок, на яких були розташовані ці об’єкти, забороняється.

Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах і забороною ліквідації та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, розташованих на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, екології та природних ресурсів у межах їх повноважень, визначених законом.

Відповідно до закону органи місцевого самоврядування при прийнятті рішень про розроблення та при затвердженні містобудівної документації передбачають збереження та розширення не менш як на п’ять відсотків площ земельних ділянок рекреаційного призначення.