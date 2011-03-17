Кабмін схвалив зміни до програми про питну воду

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2020 рр., яким вносяться зміни до Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 рр.».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, підставою для внесення змін стала розробка низки нових технологій і обладнання і нове законодавство у даній сфері.

Програма передбачає впорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання на 2234 водозаборах, будівництво і реконструкцію 570 водозабірних споруд, введення в дію 23 тис. станцій доочищення питної води і пунктів її розливу, будівництво і реконструкцію 131 очисної споруди, розробку 1230 схем оптимізацію роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, оснащення 356 лабораторій контролю якості води.