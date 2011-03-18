Завтра у Києві відбудуться 10 сільськогосподарських ярмарків

Завтра, 19 березня, у Києві відбудуться 10 ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.

Ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 4-10; у Дарницькому районі на Дніпровській набережній, 18 (ринок «Євробазар»); у Деснянському районі на вул. Лісківській (між вул. Радунською та вул. Милославською); у Дніпровському районі на бульв. Праці (між вул. Краківською та вул. Попудренка); в Оболонському районі на вул. Л. Гавро, 1-9; у Подільському районі на просп. Правди, 68-а; у Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-68; у Солом’янському районі на вул. Стадіонній; у Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2-10.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування за цінами виробників, що на 10-15% нижчі за ринкові.