«Укргазвидобування» почала відвантаження палива для аграріїв за пільговими цінами

Виконуючи розпорядження Кабінету міністрів України, державна компанія ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" почала відвантаження за пільговими цінами дизельного палива і бензину для проведення посівних робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укргазвидобування".

У повідомленні сказано, що на першому етапі, до середини квітня 2011 року, сільгоспвиробникам відвантажать 10 тис. тонн дизпалива і 4 тис. тонн низькооктанового бензину. Ці об'єми скерують на потреби аграріїв на час проведення весняно-польових робіт.

Нагадаємо, що державну програму забезпечення потреб сільгоспвиробників паливом з ресурсу ДК "Укргазвидобування" реалізовує Міністерств енергетики і вугільної промисловості України разом з Міністерством аграрної політики. Відповідно до рішення уряду, паливо відвантажуватимуть за пільговими цінами.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" є найбільшою газодобувною компанією України, яка забезпечує більше 70% від загального видобутку газу в країні. Провідним підрозділом з переробки у структурі ДК "Укргазвидобування" є Шебелинський газопереробний завод, який здійснює виробництво автомобільних бензинів марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного палива, зрідженого газу, уайт-спіриту, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.