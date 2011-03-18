Аграрії Чернігівщини для підживлення озимини використовують літак

На Чернігівщині у Варвинському районі для підживлення озимих культур аграрії використовують не лише наземну техніку, але і повітряну. Про це повідомила прес-служба Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації.

Сільгоспвиробники Варвинщини для підживлення полів озимих культур використовують літак АН-2, відомий в народі, як "кукурудзяник". Внесення добрив з повітря, на відміну від підживлення за допомогою тракторів, не залишає сліду на грунті і не псує рослини.

За радянських часів внесення добрив та інших поживних речовин з повітря було надзвичайно поширене, проте сьогодні у такий спосіб живлять поля лише одиниці сільгоспвиробників.

Як вже повідомляли, на сьогодні сільськогосподарська техніка вже працює на полях 10 районів Чернігівської області. А почати посівну кампанію аграрії регіону планують у першій декаді квітня.