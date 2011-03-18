Законопроект про ринок землі винесуть на широке обговорення - Азаров

Законопроект про ринок землі сільськогосподарського призначення буде винесений на широке обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з представниками британського бізнесу.

"Зараз такий законопроект розглядають, ми зробимо це максимально публічним. Як ми зараз пенсійну реформу уже 5 місяців обговорюємо з різними асоціаціями, профспілками, працедавцями, так само ми готуватимемо і цей серйозний законопроект" - сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що у документі передбачать обмеження на продаж землі. "Концептуальні обмеження, безумовно, визначені будуть. Вони будуть обумовлені, передусім, захистом наших інтересів. Але ці обмеження не повинні скувати ініціативу і не повинні перешкоджати розвитку агропромислового комплексу - це найголовніша умова", - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, закон про ринок земель Верховна Рада України планує ухвалити у першому кварталі 2011 року. Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань про те, хто має право купувати землю (зокрема, іноземні громадяни не мають права придбавати сільгоспземлі), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, відміна мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачена з ухваленням законів "Про державний земельний кадастр" і "Про ринок земель".

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що з 2012 року в Україні повинен функціонувати ринок землі сільськогосподарського призначення.