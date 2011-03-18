Завтра в Україні очікується хмарна й дощова погода

Завтра, 19 березня, в Україні утримається хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Одеській областях та в Криму невеликий, місцями помірний дощ з мокрим снігом; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя та в східних областях до 10° морозу, на заході та крайньому півдні від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла; на Закарпатті та Південному узбережжі Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Києві та Київській області завтра місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.