В Україні видано більш як 1,1 млн. безплатних держактів на землю

Станом на 11 березня ц.р. в Україні видано більш як 1,1 млн. безплатних актів на право власності на землю, що становить понад 35% загальної кількості зареєстрованих заяв.

Про це йдеться на сайті відомства.

Як зазначається в повідомленні, на сьогодні подали заявки на безплатне оформлення й видачу державних актів понад 3,11 млн. громадян. Найбільша їх кількість зареєстрована в Івано-Франківській, Київській, Львівській, Житомирській і Вінницькій областях.

Фахівці територіальних органів земельних ресурсів уклали 2,8 млн. договорів на виконання робіт з виготовлення технічної документації й виготовлення і реєстрації державних актів.

Робота з безплатного оформлення й видачі держактів активно проводиться в Черкаській, Запорізькій, Одеській, Київській і Полтавській областях, повільними темпами – у Тернопільській, Харківській, Закарпатській областях.