Влада Японії перевірить рівень радіації в продуктах харчування

Уряд Японії доручив владі префектур перевірити рівень радіації у продуктах харчування, які виготовлені всередині країни. Для проведення перевірки японська влада встановила новий, більш жорсткий стандарт контролю, передає агентство Кіодо.

За даними агентства, новий стандарт встановлює максимально допустимий рівень цезію в 200 бекерелів на кілограм для молочних продуктів, 500 бекерелів на кілограм для овочів, зернових, м`яса та яєць. Гранично допустимий рівень йоду встановлений на позначці 300 бекерелів на кілограм питної води і 2000 бекерелів на кілограм овочів.

У результаті потужного землетрусу і серії афтершоків на енергоблоках станції відмовила система охолодження. Це призвело до нагрівання паливних елементів, трьох вибухів через скупчився всередині корпусу блоків водню і спалахів як на самих блоках, так і на розташованих поряд з ними сховищах відпрацьованого ядерного палива. У результаті вибухів стався витік радіації, що призвело до паніки серед місцевих жителів, які побоюються того, що підвищений рівень радіації може завдати шкоди їхньому здоров`ю. Серед японців поширилися чутки про те, що продукти харчування в країні можуть бути заражені радіоактивними речовинами - йодом і цезієм. "Незважаючи на те, що всій місцевій владі доручено здійснити тести, вони в основному будуть проводитися в розташованих поряд з АЕС префектурах", - прокоментував дії влади віце-міністр охорони здоров`я, праці і добробуту Кохей Оцука. При цьому він підкреслив, що в даний час у всіх продуктах харчування, вироблених у країні, не було зафіксовано радіоактивного зараження. Проте, тести будуть проводитися за новими стандартами, більш жорсткими у порівнянні з колишніми. Влада вирішила вдатися до такого заходу на тлі зростання занепокоєння не тільки споживачів, але й продавців продуктів харчування. Зокрема, багато хто з столичних рітейлерів заявили, що не будуть виставляти на полиці своїх магазинів їжу, не маючи абсолютної впевненості в її безпеці для здоров`я людини. Між тим, експерти відзначають, що рішення уряду про проведення тестів може, навпаки, загострити занепокоєння японців щодо якості їжі в магазинах. "Держава роздмухує кризу. Це рішення нібито говорить про те, що заражена радіацією їжа вже на ринках!", - коментує ситуацію голова дослідницького інституту з питань споживання Тацуя Какіта. Згідно з дорученням уряду, японський МОЗ може припинити постачання продуктів харчування у разі перевищення у них рівнів радіації за новими стандартами. Після землетрусу на японських АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2" був введений режим НС у зв`язку з виходом з ладу систем охолодження реакторів. На "Фукусіма-1" відбулося декілька вибухів і пожеж на енергоблоках, що призвели до пошкоджень як самих споруд, так і елементів конструкцій реакторів. У зв`язку з витоками радіації влада евакуювала людей із 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також ввела заборону на польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. У даний час фахівці намагаються налагодити роботу системи охолодження реакторів і сховищ відпрацьованого ядерного палива (ВЯП), одночасно проводячи операцію із закачування води в ушкоджений третій енергоблок, на території якого також знаходиться сховище ВЯП і, за даними ЗМІ, запас уран-плутонієвого палива.

РІА Новини