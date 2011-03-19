У районі АЕС в Японії фахівці виявили зараження продуктів

Фахівці виявили підвищений рівень радіації у молоці і шпинаті у районі поблизу аварійної АЕС. Про це заявив генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО у суботу на прес-конференції, яку транслював телеканал CNN, передає РІА «Новости».

Молоко на аналіз було узято з префектури Фукусіма, де знаходиться АЕС "Фукусіма-1", шпинат - з сусідньої префектури Ібаракі, повідомив Ю.ЕДАНО. В обох продуктах рівень радіації може бути небезпечним для здоров`я, відзначив він.

Після потужного землетрусу, який стався 11 березня, через відмову системи охолодження на АЕС "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, другому і третьому енергоблоках, пізніше стався вибух і кілька пожеж на четвертому енергоблоці. У результаті інцидентів на АЕС сталося кілька витоків радіації, що мусило владу евакуювати людей з 20-кілометрої зони навколо станції, а також ввести заборону на польоти в радіусі 30 кілометрів.

Влада Японії визнає, що ситуація на АЕС у Фукусімі залишається вкрай складною, а єврокомісар з енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР назвав НП на японській АЕС "Фукусіма-1" "апокаліпсисом". У середу Ю.ЕДАНО заявляв, що вимірювання, проведені міністерством науки Японії в зоні від 20 до 30 кілометрів від АЕС "Фукусіма-1", свідчать, що рівень радіації у цьому районі не є загрозливим для здоров`я, навіть якщо перебувати на вулиці.