Томенко переконаний, що у ВР є голоси для ухвалення рішення про початок продажу землі

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що у парламенті є голоси для ухвалення рішення про продаж сільськогосподарських земель.

Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.

"Я думаю, що в парламенті є 226 голосів для того, щоб запустити вільний продаж землі", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, несподіванкою для фракції "БЮТ-Батьківщина" стала нова позиція в цьому питанні голови ВР Володимира ЛИТВИНА та його політичної сили, оскільки ще донедавна вони відстоювали думку про необхідність продовження мораторію.

"Ми сподівалися, що у нас тут більше важелів для серйозної контрги. Під контргрою ми розуміли початок побудови інструментарію - введення кадастру, земельного банку, преференцій", - пояснив віце-спікер.

При цьому М.ТОМЕНКО запевнив, що надалі його політична сила діятиме таким чином, аби не просто виступати проти продажу землі, а все-таки максимально нав’язати необхідність ухвалення додаткових законів для нормального функціонування продажу ринку землі.