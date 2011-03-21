Депутат пропонує вводити обіг земель тільки через референдум

Народний депутат Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (БЮТ) пропонує вирішувати питання про введення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення виключно шляхом проведення всеукраїнського референдуму.

Про це йдеться у законопроекті №8252, внесеному у Верховну Раду 17 березня.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, пропонують віднести питання про введення ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення до переліку питань, які вирішують виключно на всеукраїнському референдумі.

До проведення референдуму законопроектом планують заборонити купівлю-продаж земельних ділянок, які відносяться до земель сільськогосподарського призначення, або відчуження таких ділянок іншим способом та зміна їх цільового призначення.