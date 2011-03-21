«Нібулон» завершив будівництво елеватора у Новій Одесі

Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" (Миколаїв), один з найбільших виробників і експортерів зернових і олійних культур в Україні, завершив будівництво елеватора в м. Нова Одеса (Миколаївська обл.).

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, об'єкт зведений за унікальною технологією - на палях з підняттям майданчика на 2,5 м через піщаний берег. Крім того, завершені днопоглиблювальні роботи об'ємом 45 тис. куб м для можливості проходження суховантажних суден до причалу нового терміналу.

"Будівництво цього сучасного комплексу вартістю 190 млн. грн. здійснено за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку та Експортно-кредитного фонду EKF Данії" - сказано у повідомленні.

"Але сьогодні державне втручання у зерновий ринок стає стримуючим чинником, який заважає нашій компанії здійснювати інвестиційну програму, - зазначають у компанії. –Тепер ми вимушені відкласти будівництво нових терміналів у Миколаєві, у с. Шостакове і Вознесенське по Південному Бугу і будівництво нових несамохідних суден і буксирів".

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" - спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство, створене у 1991 році. Є одним з провідних сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє понад 70 тис. га землі.

У 2009 році "Нібулон" почав реалізацію інвестиційного проекту з будівництва семи елеваторів, загальна потужність яких перевищить 250 тис. тонн, створення власного флоту дедвейтом 100 тис. тонн і будівництва буксирів.