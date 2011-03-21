У Харківській області вартість зерна виросла на 62%

У Харківській області середня вартість продажу зерна сільськогосподарськими підприємствами по усіх каналах в січні-лютому 2011 року збільшилася на 61,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 1630 грн. за тонну.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Харківській області.

Згідно з повідомленням, середня вартість пшениці збільшилася на 70,2% - до 1612,4 грн./т., насіння соняшнику - на 40,5%, до 4116,3 грн./т.

Середня вартість худоби і птиці у живій вазі збільшилася на 5,8%, до 9567,4 грн./т, молока і молочних продуктів - на 4,4%, до 3253 грн./т. При цьому середня вартість яєць знизилася на 9,5%, до 459 грн. за 1 тис. штук.

За січень-лютий 2011 року сільськогосподарські підприємства (окрім малих) продали 56,8 тис. тонн зерна власного виробництва (78,8% від об'ємів продажів за аналогічний період минулого року), у тому числі пшениці - 23 тис. тонн (67,4%).

За звітний період сільгосппідприємства області реалізували 68,6 тис. тонн насіння соняшника (на 81,2% більше торішнього об'єму), 7,5 тис. тонн худоби і птиці у живій вазі (на 9,6% більше), 124,2 млн. штук яєць (на 24,7% більше), 22,8 тис. тонн молока і молочних продуктів (на 0,5% менше).