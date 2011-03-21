Аграрії Тернопільщини отримали у 5 разів більше кредитів, ніж минулого року

Аграрії Тернопільської області отримали в комерційних банках на проведення весняної посівної кампанії кредитів на загальну суму 80 млн. грн., що у 5 разів більше, ніж минулого року, коли отримали 16 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації Андрій ХОМА.

Водночас, зазначив він, загалом господарства області подали заявок на отримання 220 млн. грн. кредитів.

"Інші суми позик - на стадії вирішення. Проблема у тому, що в області є лише філії банків, а їх центральні офіси - в Києві, Одесі або Дніпропетровську. І доки усі документи дійдуть туди, поки їх розглянуть - затримка з остаточним рішенням може скласти від двох тижнів до місяця", - сказав А.ХОМА.

За його даними, найактивніше сільськогосподарські підприємства області кредитують "Райффайзен Банк Аваль", банк "Хрещатик", "Ощадбанк" і "Промінвестбанк".