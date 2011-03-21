«Нібулон» оскаржує у суді розподіл квот на експорт зерна

Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" (Миколаїв), один з найбільших виробників і експортерів зернових і олійних культур в Україні, оскаржує в суді розподіл квот на експорт зерна.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Повідомляють, що "Нібулон" подав позов до Миколаївського окружного адміністративного суду проти Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики і продовольства та Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції і моніторингу її ринку, оскаржуючи недопущення підприємства до участі в розподілі квот на експорт пшениці і кукурудзи.

На думку компанії, підприємство безпідставно не було допущене до участі в розподілі квот.

Наступне засідання суду відбудеться 23 березня.

Нагадаємо, комісія Міністерства економіки своїм рішенням від 11 січня 2011 року розподілила квоти на експорт 500 тис. тонн пшениці і 1,482 млн. тонн кукурудзи.

Компанію "Нібулон" не допустили до розподілу, оскільки вона разом з рядом інших компаній не змогла отримати за три міжсвяткові дні, з 4 по 6 січня, висновки Міністерства аграрної політики про наявність зерна, необхідних для подачі заявки.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" - спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство, створене в 1991 році. Є одним з провідних сільськогосподарських товаровиробників в Україні і зернотрейдером. Підприємство має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє понад 70 тис. га землі.

У 2009 році "Нібулон" почав реалізацію інвестиційного проекту з будівництва семи елеваторів, загальна потужність яких перевищить 250 тис. тонн, створення власного флоту дедвейтом 100 тис. тонн і будівництва буксирів.