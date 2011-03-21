В Україні почалася сівба ярових культур

Господарства південних регіонів України вже почали сівбу ранніх ярових зернових і зернобобових культур.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними на 17 березня, сівбу проведено на площі 113,3 тис. га (минулого року - 65 тис. га), зокрема ярової пшениці – 0,2 тис. га, ячменю – 85,4 тис. га, вівса – 5,4 тис. га, гороху – 21,3 тис. га.

За даними міністерства, загальний обсяг весняно-польових робіт цього року становить 25,4 млн. га, зокрема сівба ярових культур – 16,2 млн. га.

За попередніми даними регіонів, посівна площа під урожай 2011 року в усіх категоріях господарств становитиме 26,6 млн. га, що практично на рівні 2010 року.

Зернові культури займатимуть площу 15,6 млн. га (на 528 тис. га більше 2010 року), зокрема озимі зернові - 8,1 млн. га, ярові зернові й зернобобові (включаючи кукурудзу) - 7,5 млн. га. Очікується розширення посівних площ ярового ячменю на 70 тис. га (на 2%), гречки - на 88 тис. га (на 41%), проса - на 27 тис. га (на 30%) і кукурудзи - на 71 тис. га (на 3%).

Технічні культури прогнозується посіяти на площі 6,2 млн. га, що на 892 тис. га менше проти минулого року, в першу чергу через скорочення посівних площ під соняшником на 1,2 млн. га (на 27%), ярового ріпаку – на 27,6 тис. га та інших технічних культур - на 47,4 тис. га.

Водночас посівні площі цукрового буряка зростуть до 565 тис. га, що на 62 тис. га, або на 12%, більше минулого року.

Площі картоплі й овочів у 2011 році становитимуть 2 млн. га, кормові культури займатимуть 2,7 млн. га, що відповідно на 2,1% і 7% більше, ніж у 2010 році.