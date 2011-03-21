В Україні 94% озимих знаходяться в хорошому й задовільному стані

В Україні станом на 17 березня 2011 року 93,9% площ озимих культур на зерно знаходяться в хорошому й задовільному стані (минулого року – 90%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що з 8,1 млн. га озимих зернових культур підживлення проведено на площі 3,9 млн. га, або 48% (минулого року - 1,9 млн. га).

Крім того, підживлення озимого ріпаку проведено на площі 0,6 млн. га, що становить 58% від прогнозу.