Вилов риби і видобування водних живих ресурсів знизилися на 13,5%

В Україні в січні-лютому 2011 р. підприємствами і фізичними особами – підприємцями, які здійснюють рибогосподарську діяльність, було виловлено і видобуто в цілому 27,7 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 13,5% менше, порівняно із січнем–лютим 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Повідомляється, що вилов риби зменшився на 13,9% і склав 26,9 тис. тонн (97,1% загального обсягу). Обсяг видобутку інших водних живих ресурсів збільшився на 2,8% і склав 0,8 тис. тонн.