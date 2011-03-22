Янукович наказав запустити замельний ринок у 2012 році

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив відповідним органам запровадити ринок земель сільськогосподарського призначення вже у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у виступі на засіданні Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

Глава держави зазначив, що вже більше десяти років точаться дискусії стосовно необхідності скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, «але далі розмов діло не пішло». Проте, за словами Президента, процвітає «чорний» корупційний ринок, землі просто розкрадаються.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, основною перешкодою у запровадженні ринку земель сільськогосподарського призначення всі одноголосно визнають відсутність відповідної законодавчої бази. Зокрема, законів «Про ринок землі» та «Про Державний земельний кадастр». В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що усі попередні спроби підготувати і довести до логічного завершення ці закони закінчувалися нічим. “Я вже не кажу про нормативно-правову базу, за яку взагалі не бралися», – зазначив глава держави.

Він додав, що “постійно доводиться чути невдоволення як з боку уряду, народних депутатів, так і з боку громадськості існуючими законопроектами”. Експерти, відзначив керівник держави, висловлюють численні зауваження, “однак ніхто не хоче сісти і написати нормальні законопроекти».

«Перед нами поставлено завдання – запустити ринок земель у 2012 році – і воно повинно бути виконано. Я просив би усіх причетних до цього – уряд, Міністерство аграрної політики – пам’ятати про свою персональну відповідальність. До кінця першого півріччя мають бути ухвалені законопроекти «Про ринок земель» та «Державний земельний кадастр», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу, що на законодавчому рівні необхідно визначити не лише умови продажу земель, а й чітко виписати жорсткі умови і критерії, які створювали б перепони для їх неефективного використання, погіршення якості ґрунтів, зміни цільового призначення земельних ділянок, спекуляцій на ринку землі тощо.

«Ми запроваджуємо ринок земель задля того, щоб стимулювати не спекуляції, а виробництво, забезпечити рівні умови доступу до цього ринку вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, щоб земля перебувала у найбільш ефективного господаря», – сказав глава держави.

Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання уряду створити систему дієвого державного контролю за використанням та охороною земель.

«Відкриття ринку землі не повинно перетворитися на безконтрольне їх виснаження. Недотримання вимог щодо збереження родючості землі має невідворотно каратися», – резюмував Президент України.