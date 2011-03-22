Іноземці не повинні мати права купівлі українських земель - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що іноземці не повинні мати права купівлі українських земель сільськогосподарського призначення.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Вісті в Україні" (№48 від 22 березня).

"Переконаний, продавати іноземцям землі сільськогосподарського призначення ні в якому разі не можна. В оренду вона сьогодні і так здається. Але питання в тому, що платять за паї. Якби ми знали ринкову вартість землі, то орендна плата різко б виросла. Сьогодні ж вона занижена у декілька разів, навіть виходячи з указу президента про те, що треба віддавати 3 відсотки від вартості земельного паю. Тим більше, що зараз тільки близько 30 відсотків вартості оренди землі оплачують грошима. Усе інше - натуроплата. А вона може нараховуватися по-різному. Можуть дати тонну зерна, оцінивши її за експортними розцінками. А можуть розплатитися, виходячи з внутрішньої ціни. Різниця, проте, відчутна", - сказав В. ЛИТВИН.

При цьому він вважає, що фактично тіньовий ринок землі в Україні вже є.

На думку голови парламенту, треба чітко обумовити, як і кому власник може продавати землю і яка в цьому роль держави. За словами В. ЛИТВИНА, необхідно провести інвентаризацію землі, скласти реєстр власників, повернути "усе, що незаконно прибране до рук", зробити реальну оцінку земель.

Також він висловив думку, що середня по країні вартість гектара землі - 12 тис. грн. - низька і вигідна тим, хто хоче скупити землю. "За цією ціною усі українські землі можна купити приблизно за 500 мільярдів доларів. Здавалося б, на перший погляд, це величезна сума, але в глобальних масштабах - ніщо. Особливо з урахуванням того, що кількість землі не збільшується. Треба розробити реальний механізм оцінки землі, і не на цей момент, а на перспективу. Якщо людина знатиме, що йому належить та чи інша ділянка, і він може її продати, різко виросте капіталізація землі. У цього ринку є плюси і є мінуси. Плюси потрібно посилити, мінуси - прибрати", - підкреслив В. ЛИТВИН.

Коментуючи думку губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, який заявив, що олігархи стали повертати ту землю, яку "нахапали" кілька років тому і яка не продалася, В. ЛИТВИН сказав: "Я не бачу масової здачі землі. На усіх стовпах уздовж доріг на околицях Києва і області висять оголошення про продаж ділянок, і я не помітив, щоб їх познімали, а землю продали. А чому "нахапали" землі і тепер не знають, що з нею робити? Думаю, тому, що у людей були шалені гроші. Вони не знали, куди їх вкласти і вкладали в нерухомість. А з початком кризи виявилось, що складно платити навіть нинішні невеликі податки за цю землю. До того ж, потрібні обігові кошти, та і кредити потрібно гасити".

"До земельного питання треба підійти без страху, але з тверезим розрахунком і розумінням того, що земля для нас - не лише і не стільки економічна категорія. Це більшою мірою соціальне, я б сказав, гуманітарне питання, державотворче. Питання ментальності і способу нашого життя. Питання майбутнього країни", - заявив голова ВР.