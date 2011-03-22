Аграрії Кіровоградської області почали посівну

Аграрії Кіровоградської області почали сівбу ранніх зернових і зернобобових культур.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

На 21 березня в області яровим ячменем засіяно 1180 га або 1% від прогнозу (усього планують засіяти 184 тис. га землі), 58 га вівса, або 2% від прогнозу (3481 га).

Загалом аграрії області запланували засіяти ранніми зерновими і зернобобовими культурами 208,2 тис. га землі.

Забезпеченість мінеральними добривами до початку весняно-польових робіт складає 34 тис. тонн, або 100% (азотні - 102%, фосфорні - 98%, калійні - 100%).