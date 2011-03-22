Кабмін у квітні внесе до парламенту законопроекти щодо реформ в АПК і ПЕК

У квітні на розгляд Верховної Ради України буде винесено низку законів, які, зокрема, повинні забезпечити реформи в сільському господарстві і паливно-енергетичному комплексі, а також продовження дерегуляції економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він сказав у своєму виступі на засіданні четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, сейму Литовської Республіки, Сейму і Сенату Республіки Польща, що проходить у Києві.

«Вчора у Президента України відбулось засідання Комітету з економічних реформ, і ми визначилися, що в квітні ми приймемо значну кількість законів, які дозволять активізувати процес дерегуляції в нашій країні, провести реформу в сільському господарстві, у транспортній галузі та паливно-енергетичному комплексі», - заявив А.КЛЮЄВ.