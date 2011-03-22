Житомирський маслозавод поставить пам'ятник морозиву

ПАТ "Житомирський маслозавод" оголосив конкурс на кращий проект пам`ятника морозиву, який планують поставити в Житомирі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у дирекції заводу.

Зазначають, що направити свій проект на розгляд організаторам можна до 16 квітня п.р. Брати участь у конкурсі можуть не лише професіонали, а й просто ті, хто вміє добре малювати.

Переможець конкурсу отримає 10000 гривень за кращий ескізний проект пам`ятника. Тих учасників, ескізні проекти яких займуть друге і третє місця, очікують цінні подарунки: нетбук і мобільний телефон відповідно.

Роботи конкурсу оцінюватиме журі, до якого входить керівництво ПАТ "Житомирський маслозавод", керівництво Житомира, головний архітектор Житомира Тарас БОРИС, інші відомі архітектори та художники.

Висловити свою думку або підтримати роботу, яка сподобалася, можуть і відвідувачі сайту проекту monument.rud.ua. 10 робіт, що наберуть найбільшу кількість голосів на сайті, надійдуть до розгляду журі, яке у свою чергу визначить переможців конкурсу.

За словами голови правління АТ "Житомирський маслозавод" - ТМ "Рудь" Петра РУДЯ, "пам`ятник морозиву стане своєрідним подарунком компанії житомирянам".