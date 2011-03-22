Держземагентство: після скасування мораторію на продаж сільгоспземлі її пропозиція складе 6 млн. га

Після скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення її пропозиція становитиме 6 млн. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в бесіді з журналістами заступник голови Державного агентства земель Микола КАЛЮЖНИЙ.

На його думку, відразу після відкриття ринку сільськогосподарської землі продати свої земельні паї захоче близько 1-1,5 млн. громадян.

«На сьогодні у нас 6,5 млн. громадян, які володіють земельними паями, з них вже у 1,2 млн. громадян це право перейшло. Це або ті громадяни, які продали земельні паї в той час, коли можна було продавати сертифікати і державні акти, або ті, хто подарували або успадкували (землю – УНІАН). Я думаю, що не менше такої ж кількості – 1-1,5 млн. громадян «викинуть» відразу (землю на ринок – УНІАН). А це близько 6 млн. га сільгоспземлі буде викинуто на ринок відразу», – сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив відповідним органам упровадити ринок земель сільськогосподарського призначення вже в 2012 році.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, основною перешкодою при впровадженні ринку земель сільськогосподарського призначення є відсутність відповідної законодавчої бази, зокрема, законів «Про ринок землі» і «Про Державний земельний кадастр». Президент відзначив, що всі попередні спроби підготувати і довести до логічного завершення ці закони закінчувалися нічим.

Президент доручив, щоб до кінця першого півріччя було ухвалено законопроекти «Про ринок земель» і «Державний земельний кадастр». Він відзначив, що на законодавчому рівні необхідно не тільки визначити умови продажу земель, але й чітко виписати жорсткі умови і критерії, які створювали б перешкоди для їх неефективного використання, погіршення якості грунтів, зміни цільового призначення земельних ділянок, спекуляцій на ринку землі тощо.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання уряду створити систему дієвого державного контролю над використанням і охороною земель. «Відкриття ринку землі не повинне перетворитися на безконтрольне їх виснаження. Недотримання вимог щодо збереження родючості землі має невідворотно каратися», – наголосив Президент України.