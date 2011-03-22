Готовність техніки до весняно-польових робіт становить 97%

За оперативними даними, на 17 березня 2011 року готовність тракторів до проведення комплексу весняно-польових робіт становить в середньому по Україні 97%, що на 3% більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, готовність плугів, культиваторів і посівних машин становить 98%, що на 2% більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Для проведення комплексу весняно-польових робіт планується задіяти понад 320 тис. тракторів (з них 165 тис. тракторів перебувають у власності населення) і майже 385 тис. ґрунтообробних і посівних машин у підприємств усіх форм власності.