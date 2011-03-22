Для посівної кампанії аграріям необхідно 26,1 млрд. грн.

За прогнозними даними з регіонів, загальна потреба сільськогосподарських підприємств у коштах для здійснення комплексу весняно-польових робіт у 2011 році становить 26,1 млрд. грн., із яких 20 млрд. грн. – потреба в коштах на матеріальні ресурси.

Такі дані УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За даними відомства, власними коштами підприємства забезпечені лише на рівні 65,3%, або 17 млрд. грн.

Частково дефіцит коштів може бути покритий за рахунок коштів державної підтримки, коштів, передбачених Аграрному фонду для здійснення форвардних закупівель в сумі 3,1 млрд. грн., і коштів місцевих бюджетів на підтримку сільгоспвиробників.

«Але існує непокритий дефіцит коштів, який покривається за рахунок залучення банківських кредитів – 2 млрд. грн., товарних кредитів – 859,3 млн. грн. і залучених інвестицій – 86,7 млн. грн.», – говориться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 15 березня 2011 року сільгоспвиробники витратили для проведення весняно-польових робіт 14,4 млрд. грн., тобто 55,3% від запланованого.