Забезпеченість аграріїв насінням для весняної посівної становить 103%

За даними регіонів, на 17 березня 2011 року забезпеченість сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності насінням ярих зернових (окрім кукурудзи) для проведення весняної посівної кампанії становить 973,5 тис. тонн, або 103% від потреби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Зазначається, що всі регіони повністю забезпечені насінням, за винятком сільгосппідприємств Львівської (98%), Луганської (98%) і Закарпатської (98%) областей.

На даними Укрдержнасінняінспекції, на 17 березня 2011 року сільськогосподарськими підприємствами до посівних кондицій підготовлено 727,1 тис. тонн (110%) насіння зернових і зернобобових культур (без кукурудзи).

Для покриття дефіциту насіння в окремих сільськогосподарських товаровиробників ДП «Державний резервний посівний фонд» має для відпуску на пільгових умовах 7,702 тис. тонн насіння, а науково-дослідними установами Національної академії аграрних наук підготовлено для реалізації понад 18 тис. тонн елітного насіння ярих культур.