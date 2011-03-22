КМДА: алкоголь та тютюн має продаватися виключно у спеціалізованих магазинах

У Київській міській державній адміністрації наполягають, що алкогольні напої та тютюнові вироби мають продаватися виключно у спеціалізованих магазинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК на прохання журналістів прокоментувати інформацію про те, столичні підприємці звернулись до суду з вимогою скасувати рішення Київради про заборону продавати алкоголь і сигарети у кіосках площею менше 40 кв. м.

“Це нормально. Якщо ви продаєте і отримуєте дохід, а у вас його хтось забирає, то ви боретеся за свої інтереси”, - зазначив О.МАЗУРЧАК.

Водночас він зауважив: “Ми повинні визначитись, що для нас важливіше - здоров’я нашої нації, здоров’я наших дітей, чи вигода конкретних підприємців. Кожен має зробити для себе цей вибір”.

За словами О.МАЗУРЧАКА, оскільки він не є депутатом міськради, то йому важко спрогнозувати реакцію і рішення Київради на позов підприємців.

При цьому перший заступник голови КМДА висловив переконання, що алкоголь і сигарети мають продаватися виключно у спеціалізованих крамницях.

Крім того, необхідно посилити контроль за дотриманням правил реалізації алкоголю та тютюну особам, які не досягли 18 років, додав О.МАЗУРЧАК.

“Як керівник адміністративної комісії, яка накладає штрафи за продаж людям, які не досягли 18 років, алкогольних напоїв, повідомлю, що, зокрема, вчора ми розглядали на комісії три такі питання і дали по 510 грн. грн. штрафів тим людям, які продали алкоголь малолітнім. І ми будемо надалі штрафувати всіх, хто буде продавати молодим людям алкогольні напої”, - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Київрада ухвалила рішення, яким заборонила з квітня 2011 року продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива й сигарет у МАФах площею менше 40 кв. м.

Як пояснили автори проекту рішення - депутати від Партії регіонів, заборона на продаж зазначених товарів починає діяти одразу після ухвалення рішення, однак підприємцям надано три місяці для того, щоб вони змогли змінити асортимент продукції, яку реалізують у МАФах, що мають площу до 40 кв. м. У квітні почнуть притягувати до відповідальності тих підприємців, які не дотримались визначених обмежень.

21 березня ц.р. Асоціація власників малого бізнесу й малих архітектурних форм (МАФ) заявила, що звернеться до суду з вимогою визнати недійсним рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року щодо обмеження торгівлі в МАФах алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом і тютюновими виробами.