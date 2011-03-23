У Чернігівській області подорожчали овочі та крупи

У Чернігівській області в лютому 2011 року найбільше подорожчали овочі та крупи, а подешевшали яйця і тваринні жири.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області у лютому ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше подорожчали овочі (на 16,5%, у тому числі капуста - майже на 150%, картопля - на 18,8%) і продукти переробки зернових (на 10,7%). На 2-5,4% зросли в ціні кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, маргарин, масло, фрукти.

Водночас, на 15,1% подешевшали яйця, на 6,7% - тваринні жири; на 0,5-3,1% - сир і м`який сир, м`ясо та м`ясопродукти, молоко.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,9%, в т.ч. алкогольні напої - на 1,6%, тютюнові вироби - на 0,1%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 5%, (у т.ч. гаряча вода та опалення стали дорожчими на 18,2%, тверде паливо - на 9,7%, електроенергія - на 6,8%, квартирна плата - на 4,9%, водопостачання - на 2,8%, каналізація - на 2,5%).

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 0,8% зумовлено подорожчанням послуг санаторно-курортних установ (на 4,8%), амбулаторних послуг (на 0,9%). Разом з цим, фармацевтична продукція стала дешевшою на 1%.

Ціни на транспорт в цілому підвищилися на 4,9%, в т.ч. паливо і мастила зросли в ціні на 11,1%, послуги автодорожнього пасажирського транспорту - на 4,8%. Зв`язок став дешевшим на 1,2%. На 0,9-2,6% знизилися ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у лютому 2011 року в області становив 100,7% (в Україні - 100,9%); за січень-лютий - 102% (в Україні - 101,9%).