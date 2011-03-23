Запаси зерна в Криму на початок березня зросли на 6,2% - до 281 тис. тонн

До початку березня 2011 р. у Криму в сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займаються зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 280,8 тис. тонн зерна, що на 6,2% більше, ніж на 1 березня 2010 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, в тому числі запаси пшениці склали 134,9 тис. тонн (на 9,6% менше). Запаси ячменю збільшилися на 10,1% і склали 86,4 тис. тонн, кукурудзи - на 10,1% до 18,2 тис. тонн.

Крім того, запаси насіння соняшника збільшилися в 4,6 рази і склали 26,9 тис. тонн.

Із загальної кількості безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 129,4 тис. тонн зерна, у тому числі 51,2 тис. тонн пшениці. Зерносховища та зернопереробні підприємства мали в наявності 151,4 тис. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, у Криму станом на 1 лютого 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займаються зберіганням та переробкою зернових культур, було в наявності 349,4 тис. тонн зерна, або на 10,1 % менше проти 1 лютого 2010 року.