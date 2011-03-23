Україна заборонила ввезення жуйних тварин і продукції з них з території Алжиру

Розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 21 березня 2011 року введена заборона на ввезення в Україну з території Алжирської Народної Демократичної Республіки жуйних тварин, продукції і сировини з них.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Заборона введена у зв`язку з реєстрацією захворювання на чуму дрібних жуйних тварин на території Алжиру.