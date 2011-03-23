У Херсонській області реалізація сільгосппродуктів на ринках виросла на 13,4%

У Херсонській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках у січні-лютому поточного року порівняно з даними за аналогічний період у 2010 році збільшився на 13,4% при зниженні цін на 2,6%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Херсонській області, зокрема, продаж продуктів тваринництва за вказаний період виріс на 14,4% при зниженні цін на 3,5%, а реалізація продуктів рослинництва виросла на 2% при зростанні цін на 14,9%.

Істотно виріс продаж м'ясопродуктів - на 14,9%, зокрема, птиці - у 2,1 разу, свинини - на 24% і сала свинного - на 23,7%). Виросли об'єми продажу молочних продуктів (сиру - на 57%, сметани - на 24,5%, молока - на 18,1%).

Водночас знизився продаж буряка - на 21,8%, часнику - на 12%, яловичини - на 14,1%.

При цьому, у лютому поточного року на ринках було реалізовано сільськогосподарської продукції на 16,9% більше, ніж у лютому 2010 року при зниженні цін на 2,6%.

За рахунок організованих ринків з продажу сільськогосподарської продукції у січні-лютому в регіоні формувалося 3,6% загального об'єму продажу споживчих товарів.