Україна щороку недоотримує 0,5 млрд. грн. через нераціональне використання земель – Мінагро

Україна щорічно недоотримує 0,5 млрд. грн. від нераціонального використання сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ сьогодні в ході парламентських слухань "Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних стосунків і практика його реалізації".

Він сказав, що, відповідно до результатів перевірок Рахункової палати щодо аудиту управління землями державної власності у 2007-2009 рр., державне управління землями здійснюється незадовільно.

Зокрема, на сьогодні 1 млн. 460 тис. га земель використовується без достатніх правових підстав - це землі, які не успадковані відповідно до законодавства, не викуплені земельні паї і т.д.

"Якщо врахувати, що нормативна грошова оцінка цих земель складає понад 16,5 млн. грн., то власники і держава недоотримують тільки 0,5 млрд. грн. орендної плати і земельного податку на цю землю", - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

При цьому щорічно близько 2 млн. га орних земель не використовують через те, що ними володіє найменш економічно активна частина сільського населення - пенсіонери і особи передпенсійного віку, а також отримання сільгоспземель у спадок особами, які проживають в інших країнах. Нормативна грошова оцінка цих земель складає майже 23 млрд. грн.

Крім того, близько двох третин договорів оренди на земельні ділянки використовуються виробниками на підставі договорів оренди, укладених на термін до 5 років що не сприяє ефективному господарюванню і використанню засобів на землеохоронні заходи, що, у свою чергу, призводить до росту площ ерозійних земель. М.БЕЗУГЛИЙ нагадав, що площа таких земель складає 13,3 млн. га, з них понад 10,5 млн. га - орні землі.

За словами в.о. міністра аграрної політики і продовольства, за час дії земельної реформи громадяни України отримали 6,5 млн. держактів на право власності на землю загальною площею майже 28 млн. га, більше 7 млн. громадян отримали земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (2,6 млн. га), створено майже 42 тис. фермерських господарств, яким передано 4,3 млн. га землі.

За даними Мінагро, в Україні 71% (42,8 млн. га) займають сільськогосподарські землі, 17,6% (більше 10,5 млн. га) - лісові угіддя. На 1 січня 2011 року 50,8% земель були у приватній власності, 49% - у державній власності і 0,2% - у колективній власності.