Нова схема кредитування аграріїв дозволить щорічно залучати понад 200 млрд. грн.

При введенні обороту ринку сільськогосподарських земель нова схема кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі або права її оренди, розроблена Міністерством аграрної політики і продовольства України, дозволить щорічно залучати у галузь понад 200 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ в ході парламентських слухань "Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних стосунків і практика його реалізації".

"У фінансово-економічному аспекті підтримки виробників продукції сільського господарства кардинально розшириться база кредитування під заставу землі або права її оренди. Міністерство розробило принципово нову схему кредитування сільгосптоваровиробників, яка дозволить залучити у виробничу сферу понад 200 млрд. грн. кредитних ресурсів на рік з кредитними ставками до 10%, чого достатньо як для фінансування технічного переоснащення сільського господарства, так і для впровадження нових технологій", - сказав він.

В.о. міністра нагадав, що планується створити державний земельний іпотечний інвестиційний банк, головною метою якого буде задоволення потреб виробників у дешевих банківських продуктах і послугах довгострокового фінансового кредитування аграрного виробництва під заставу земельних ділянок або прав їх оренди.

М.БЕЗУГЛИЙ також сказав, що для забезпечення обороту сільгоспземель міністерство розробило ряд законодавчих актів, серед яких законопроекти "Про ринок земель", "Про державний земельний кадастр", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з посилення контролю над використанням земель", "Про консолідацію земель сільгосппризначення", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застави прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення".