Литвин: введення ринку землі принесе багато переваг власникам ділянок

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що впровадження ринку землі принесе багато переваг для власників земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час парламентських слухань "Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних стосунків і практика його реалізації".

За словами В. ЛИТВИНА, приймати рішення щодо подальшої експлуатації земель треба, виходячи з реальних обставин сьогодення. "Виходити треба з того, що землі розділили на паї, акти на право приватної власності дали людям, не усім, але дали. Виходити з того, що говорить Конституція, виходити з того, що записано в Земельному кодексі, і жити реаліями, а не ілюзіями", - сказав голова ВР.

В. ЛИТВИН зазначив, що нині скільки завгодно можна подовжувати мораторій, але землю тіньовим способом скуповуватимуть і продаватимуть.

Він сказав, що парламент повинен ухвалити усі необхідні закони, які дали б можливість працювати позитивно, а ризики були б зведені до мінімуму.

"Якщо говорити про неминучість введення ринку землі, треба говорити, які ж ймовірні наслідки ухвалення такого рішення", - додав В. ЛИТВИН.

Серед позитивів спікер назвав дозвіл землевласникові обирати один з трьох напрямів розпоряджатися землею, зокрема виробництво на власній землі сільськогосподарської продукції з її ринковою реалізацією, передача землі в оренду і продаж або застава землі.

"Коли ми говоримо про позитив, то він полягає у тому, що зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель матиме важливе інституціональне значення", - сказав він.

"Це позитивно вплине і на ціну земельної оренди, яка сьогодні у 3-4 рази менша від відповідного нормативу", - сказав В. ЛИТВИН.