Для посівної планують використати 797 тис. тонн міндобрив

Для проведення весняної посівної кампанії в Україні планують використати 797 тис. тонн мінеральних добрив, у тому числі азотних - 550 тис. тонн, фосфорних - 138 тис. тонн, калійних - 109 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, за даними регіонів, на 18 березня у господарствах було, з урахуванням перехідних залишків, 694 тис. тонн міндобрив, або 87% до прогнозу, що майже на 104 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

У міністерстві зазначають, що ціни на ринку вітчизняних мінеральних добрив, особливо аміачної селітри, тримаються на дуже високому рівні. Так, вартість 1 тонни аміачної селітри на 17 березня складала 3223 грн., карбаміду - 3469 грн., нітроаммофоски - 3850 грн. У зв'язку з цим в уряді проводять заходи для стабілізації ситуації, сказано у повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що за результатами наради, яка відбулася 19 лютого 2011 року під головуванням першого віце-прем'єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, було прийнято рішення про постачання сільгосптоваровиробникам 200 тис. тонн азотних добрив, у тому числі у березні - 50 тис. тонн, у квітні - 150 тис. тонн, за пільговими цінами. Ціни складають: на аміачну селітру - 2760 грн./т, на карбамід - 2970 грн./т.

Повідомляють, що вказані об'єми мінеральних добрив розподілені між регіонами пропорційно до посівних площ озимих зернових культур. На 18 березня укладені угоди з вітчизняними хімічними підприємствами на постачання азотних добрив, здійснено попередня оплата їх вартості ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", ВАТ "Рівнеазот", ВАТ "Концерн "Стірол" загальним об'ємом 30 тис. тонн.

"Передбачається реалізація аміачної селітри за пільговими цінами сільськогосподарським підприємствам, які уклали форвардний контракт на постачання зерна урожаю поточного року в об'ємі не менше 1000 тонн з розрахунку 300 кг на 1 гектар площі озимих зернових культур" - сказано в повідомленні.

У Міністерстві також повідомляють, що потреба в засобах захисту рослин складає 22,1 тис. тонн, тоді як в господарствах є 11,6 тис. тонн (53% необхідного). Також у господарствах є 7,5 тис. тонн гербіцидів (60% до потреби). Для протруєння насіння ярових зернових культур є 780 тонн речовин (91% необхідного).

За оперативними даними, в осінньо-зимовий період проти мишоподібних гризунів оброблено 1,4 млн. га сільськогосподарських угідь і близько 1 млн. га озимих зернових культур, що менше від показника минулого року через низьку чисельність гризунів.